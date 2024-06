Há falta de viaturas e de efetivo na PSP e na GNR, o que põe em causa a ação das polícias. As conclusões são da Inspeção-geral da Administração Interna, que detetou ainda falhas nas instalações e em sistemas de videovigilância. No Aeroporto de Lisboa por exemplo, os polícias não podem aceder às imagens porque o SEF não deu ainda as palavras-passe.