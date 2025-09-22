Concurso de acesso ao ensino superior com 6.710 vagas na 3ª fase

Os dados, divulgados em edital, indicam que das 6.710 vagas sobrantes para a última fase do concurso nacional de acesso 2.734 são em cursos nas universidades e 3.976 nos politécnicos.

De acordo com os dados publicados na página da DGES, entre os cursos com mais vagas a concurso nesta última fase estão Biologia, na Universidade de Aveiro (43), Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes, da Universidade de Coimbra (46), Engenharia Informática, da Universidade de Trás-os-Montes (42), Geologia, na Universidade de Lisboa (50).

Já nos politécnicos, entre os cursos com maior número de vagas disponíveis estão Contabilidade e Auditoria (33), Contabilidade e Gestão Pública (31), e Engenharia Informática (30), no Instituto Politécnico de Coimbra; Contabilidade (regime pós-laboral), no Instituto Politécnico de Lisboa (54); Agronomia(47); Informática (54), Negócios Internacionais (44); Gestão de Marketing(41), no Instituto Politécnico de Santarém; Direção e Gestão Hoteleira (regime pós-laboral)(53), e Gestão Turística (regime pós-laboral)(42) na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

Diversos cursos e instituições apresentam zero vagas disponíveis para a última fase, mas a DGES explica que isso significa que nesses casos as universidades e politécnicos decidiram apenas abrir vagas libertadas por recolocações na 3.ª fase de alunos colocados na 1.ª e 2.ª fases do concurso nacional.

Ainda segundo a DGES essas vagas "são divulgadas em simultâneo com a divulgação do resultado final da 3.ª fase do concurso", na sua página oficial.

As candidaturas à 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorrem entre 23 e 25 de setembro.