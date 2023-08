Concurso Ensino Superior. Primeira fase coloca quase 50 mil estudantes, maioria na primeira opção

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com quase 50 mil estudantes a ingressarem no Ensino Superior, “56% foram colocados na sua primeira opção e 87% numa das suas três primeiras opções de candidatura, os valores mais elevados dos últimos anos”.Numa altura em que muito se discute o futuro das carreiras docentes, sabe-se também que “o número de estudantes colocados em licenciaturas em Educação Básica aumenta 21% face ao ano anterior, com 923 estudantes colocados nesta fase, e ocupando 97% das vagas disponibilizadas”.Adianta o ministério que “nos últimos dois anos o número de colocados em licenciaturas em Educação Básica aumentou 45%”, considerando que este é um sinal “que demonstra o crescente interesse dos estudantes por estas formações”.A nota do Ministério do Ensino Superior sublinha também a entrada de “1595 estudantes em cursos de medicina, o que representa o maior número de sempre”. São mais 51 colocados face ao ano passado, o que em parte terá “resultado do acréscimo de vagas sobrantes dos concursos especiais de ingresso em medicina para licenciados”.A 14 de setembro são conhecidos os resultados que colocarão os candidatos dos regimes especiais de acesso ao ensino superior, como sejam os desportistas de alto rendimento e estudantes de países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor Leste.Aponta ainda o ministério que “foram colocados 2810 estudantes beneficiários de escalão A de ação social escolar, dos quais 1.013 estudantes através do novo contingente prioritário”, que garante um maior acesso dos estudantes aos cursos mais competitivos.Dos 59.073 candidatos, estão já colocados 49.438, tendo sobrado para a segunda fase 5.212 vagas, “o menor número de vagas sobrantes desde 1999”.As matrículas dos estudantes agora colocados realizam-se entre 28 e 30 de agosto.