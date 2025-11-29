Concurso especialidade medicina. Quase 800 vagas para internato por preencher

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada.

Há 765 vagas por preencher no último dia do concurso para internato de formação especializada dos médicos.

Termina este sábado o prazo das candidaturas e os números revelam que um terço dos clínicos não quis seguir uma especialidade.

Estavam disponíveis mais de 2.300 vagas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada e Medicina Geral e Familiar a menos atrativa, com 50 por cento dos lugares sem candidatos.

Segundo a Federação dos Médicos, 283 clínicos já optaram mesmo por sair do Serviço Nacional de Saúde.

O bastonário acusa o Governo de não ter avançado com qualquer iniciativa para inverter o ciclo de afastamento do Serviço Nacional de Saúde.
