Foto: Nuno Patrício - RTP

Um permite aceder ao topo da carreira e deixa inúmeras Unidades Locais de Saúde sem um único lugar; o outro consagra mais de duas mil vagas para recém-licenciados e prevê 322 para zonas carenciadas do país.



São vagas com incentivos, mas apenas metade das necessárias para Medicina Geral e Familiar. De fora ficam todas as unidades do Interior Centro, Alentejo e Algarve.