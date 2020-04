Condeixa-a-Nova cede `tablets` a alunos

O equipamento foi cedido, a título de empréstimo, "com o objetivo de permitir que os alunos em situação de exclusão digital possam ter acesso às metodologias de ensino à distância, que estão a ser implementadas pelos professores", refere um comunicado da Câmara enviado à agência Lusa.

"Esta solução procura assegurar que todos os alunos possam continuar a participar na atividade letiva, prevenindo o insucesso escolar que poderia ser provocado por uma interrupção no acompanhamento dos alunos", realça Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal, citado na nota.

Para além da cedência dos equipamentos, "quando necessário, e de acordo com o levantamento realizado, a autarquia também vai disponibilizar o acesso à Internet, sendo que até ao momento foram solicitados 60 acessos", acrescenta a vereadora da Educação, Liliana Pimentel.

A Câmara de Condeixa-a-Nova apetrechou, este ano letivo, as escolas do 1º ciclo com 80 `tablets` adquiridos no âmbito do projeto "Realiza.te", cofinanciado pelo Centro 2020 - Programa Operacional Regional do Centro, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu e promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

Através da medida "Ambientes Inovadores de Educação", a compra do novo material informático para utilização em ambiente escolar pretendia que os alunos, tendo por base o projeto pedagógico "Aprender M@is em Condeixa", concebido pelo Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, desenvolvessem ao longo do ano letivo diferentes competências digitais, aumentando a motivação e a literacia digital de todos os alunos.

O município de Condeixa-a-Nova regista 60 casos de infeção por covid-19, que, são na sua maioria, segundo o presidente Nuno Moita, "profissionais ligados à área da saúde, que se encontram devidamente identificados e em rigoroso confinamento, sendo acompanhados na sua recuperação pelas autoridades de saúde, pela Câmara e pela GNR".

"As medidas de prevenção decididas oportunamente pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, em articulação com a Proteção Civil, encontram-se ajustadas à realidade concelhia de modo a garantir a segurança de todos os munícipes, sendo reavaliadas a cada momento", sublinha.

O autarca adverte que "qualquer ato negligente no comportamento pode por em perigo todo o trabalho já realizado no combate a esta pandemia e, além disso, comprometer a operacionalidade que tem sido possível manter nos serviços da Câmara Municipal, nomeadamente em serviços básicos como o da recolha de lixo, mas também a operacionalidade de várias instituições, empresas e comércio que fornecem bens e serviços essenciais à população".