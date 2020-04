Condeixa-a-Nova recruta voluntários para apoiar lares de idosos

"O principal objetivo prende-se em apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e entidades privadas do concelho que intervêm nessas áreas no recrutamento de recursos humanos de forma a assegurar a sua capacidade de resposta", salienta a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

Neste momento, o Gabinete de Inserção Profissional de Condeixa-a-Nova, em colaboração com o Microninho - Incubadora Social, estão a constituir uma Reserva de Recrutamento com candidatos disponíveis para trabalhar em entidades com atividade na área social e da saúde.

Segundo o município, procuram-se candidatos interessados e com disponibilidade para trabalhar por turnos e fins de semana, "nomeadamente nas funções de ajudante de enfermaria, auxiliar de apoio a idosos, auxiliar de serviços gerais, ajudante de cozinha, cozinheiro/a e enfermeiro/a".

Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o endereço de `email` gip.condeixa@cm-condeixa.pt.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.