Condenado a 18 anos homem que matou mulher a tiro em centro comercial de Viseu

O homem acusado de ter matado uma mulher a tiro na sequência de uma discussão no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, em dezembro de 2024, foi hoje condenado a 18 anos de prisão.

Segundo disse à agência Lusa uma fonte do Tribunal de Viseu, após a leitura do acórdão, hoje, o homem foi "condenado em cúmulo jurídico a 18 anos de prisão" efetiva.

O suspeito estava acusado de um crime de homicídio qualificado consumado e mais seis na forma tentada.

Da lista de crimes de que estava acusado faziam parte também um de condução perigosa de veículo rodoviário e outro de detenção de arma proibida.

O julgamento começou em 11 de março e os factos ocorreram em 27 de dezembro de 2024 e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias que se encontravam naquele centro comercial.

A discussão evoluiu para agressões físicas e, depois de ter abandonado o centro comercial, o arguido terá regressado com uma arma de fogo (uma pistola de calibre 6.35 milímetros) e feito disparos contra as pessoas da outra família.

Na sequência dos disparos, morreu uma mulher de 44 anos (já depois de ter sido transportada para o Hospital de São Teotónio, em Viseu) e outras duas pessoas ficaram feridas.

O suspeito fugiu, mas acabou por se entregar à Polícia Judiciária no dia 07 de janeiro de 2025, acompanhado de um advogado.

Depois de ouvido em tribunal, o homem ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva e proibido de contactar a irmã e cunhado.