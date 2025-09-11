Condenado a 22 anos e seis meses de prisão por matar ex-namorada com caçadeira no Porto

Além disso, o homicida terá ainda de pagar uma indemnização de 187 mil euros ao filho da vítima mortal, de 11 anos.

"Quis tirar vida à senhora (...) como veio a tirar", afirmou o presidente do coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto.

A 08 de julho de 2024, o homicida, de 51 anos, matou a ex-namorada, de 48 anos, com dois tiros de caçadeira na loja onde ela trabalhava, no Porto.

Depois, o homicida colocou-se em fuga, mas acabou por se entregar à GNR de Estarreja.

No início do julgamento, em junho, o homicida confessou ter matado a ex-namorada e que a controlava através de um aparelho GPS que lhe instalou no carro.

"Não sei o que me passou pela cabeça, peguei na arma e dei-lhe dois tiros, era uma caçadeira do meu pai e eu tinha-a para consertar o gatilho que às vezes prendia", disse em audiência de julgamento.

E acrescentou: "Não sei explicar porque fiz isto, matei-a, eu sei que não há desculpa para isto".

Dizendo estar muito arrependido, o homicida confessou nunca ter pensado fazer uma coisa dessas.