Condenado a 22 anos e seis meses de prisão por matar ex-namorada com caçadeira no Porto
O homem que matou a ex-namorada com dois tiros de caçadeira em julho de 2024 na loja onde ela trabalhava, no Porto, foi esta quinta-feira condenado a 22 anos e seis meses de prisão.
Além disso, o homicida terá ainda de pagar uma indemnização de 187 mil euros ao filho da vítima mortal, de 11 anos.
"Quis tirar vida à senhora (...) como veio a tirar", afirmou o presidente do coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto.
A 08 de julho de 2024, o homicida, de 51 anos, matou a ex-namorada, de 48 anos, com dois tiros de caçadeira na loja onde ela trabalhava, no Porto.
Depois, o homicida colocou-se em fuga, mas acabou por se entregar à GNR de Estarreja.
No início do julgamento, em junho, o homicida confessou ter matado a ex-namorada e que a controlava através de um aparelho GPS que lhe instalou no carro.
"Não sei o que me passou pela cabeça, peguei na arma e dei-lhe dois tiros, era uma caçadeira do meu pai e eu tinha-a para consertar o gatilho que às vezes prendia", disse em audiência de julgamento.
E acrescentou: "Não sei explicar porque fiz isto, matei-a, eu sei que não há desculpa para isto".
Dizendo estar muito arrependido, o homicida confessou nunca ter pensado fazer uma coisa dessas.