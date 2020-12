Condenados portugueses com ligações ao autoproclamado Estado Islâmico

Foram condenados a 9 e 8 anos e meio de prisão os dois portugueses com ligações ao Estado Islâmico. Rómulo Costa e Cassimo Turé foram condenados por apoio, auxílio e colaboração com a organização de terrorismo. O tribunal absolveu-os, dos crimes de adesão e recrutamento de militantes. Este caso resultou de uma investigação de cooperação judiciária entre as autoridades portuguesas e britânicas. O advogado de Cassimo Turé vai recorrer da decisão e diz que este julgamento fez lembrar os tribunais do Santo Ofício.