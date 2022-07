Condições meteorológicas dificultam combate de incêndio no Algarve

A proteção civil afirmou que há um grande incêndio que está a preocupar a região do Algarve, perto da Quinta do Lago, em Almancil. A preocupação das autoridades está num foco secundário, consequência de uma projeção do fogo, por estar numa zona de difícil acesso. Além disso, a temperatura elevada e a pouca humidade dificulta o combate a este incêndio.