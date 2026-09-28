País
Condições meteorológicas vão mudar a partir desta segunda-feira
A chuva está de volta e pode ser intensa em alguns locais de Portugal continental. O Instituto do Mar e da Atmosfera pôs sete distritos sob aviso amarelo para trovoada.
Há previsão de chuva localmente forte, que pode ser de granizo e vento com rajadas até 90 km por hora.
O aviso amarelo abrange as regiões de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro e vai estar em vigor entre o meio-dia e as 9 da noite.
Todos os grupos de ilhas dos Açores estão também sob aviso amarelo ao longo das próximas horas devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.
O aviso amarelo abrange as regiões de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro e vai estar em vigor entre o meio-dia e as 9 da noite.
Todos os grupos de ilhas dos Açores estão também sob aviso amarelo ao longo das próximas horas devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.