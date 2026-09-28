Condições meteorológicas vão mudar a partir desta segunda-feira

Há previsão de chuva localmente forte, que pode ser de granizo e vento com rajadas até 90 km por hora.



O aviso amarelo abrange as regiões de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro e vai estar em vigor entre o meio-dia e as 9 da noite.



Todos os grupos de ilhas dos Açores estão também sob aviso amarelo ao longo das próximas horas devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.