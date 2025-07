CONFAP considera que atraso na divulgação dos resultados justifica adiamento de exames

Em declarações à Antena 1, Paulo Cardoso da CONFAP, considera que é uma forma de dar mais tempo aos alunos para se preparem.Para além do atraso na divulgação das notas, há outra situação que está a preocupar os encarregados de educação. Ora, em 15 escolas foram reportados constrangimentos nas provas de matemática do 9.º ano e, por isso, os pais estão a receber uma declaração do Ministério da Educação para decidirem se a prova da 1.ª fase é anulada ou não.Paulo Cardoso da CONFAP, diz que não devem ser os pais a assumir essa responsabilidade, mas sim o Ministério da Educação.