Confederação Empresarial de Portugal vai levar Inteligência Artificial à concertação social

No programa, Rafael Alves da Rocha adianta que "".A CIP entende que os parceiros sociais devem refletir sobre a Inteligência Artificial (IA), já que terá impactos no mercado de trabalho, mas Rafael Alves da Rocha deixa um apelo: "".E garante mesmo que "".Manuel Carvalho da Silva concorda, mas deixa o aviso: "".Ainda assim o antigo secretário-geral da CGTP reclama que "".O sociólogo mostra-se também muito otimista com os impactos que a IA terá no mercado de trabalho. E deixa uma palavra aos jovens: "".No entanto, e no que diz respeito à extinção de postos de trabalho por causa da IA "". Quem o diz é Teresa Carneiro.

Questionada pelo jornalista e moderador do programa Consulta Pública, Frederico Moreno, sobre se podemos vir a assistir a casos em tribunal relacionados com empresas que despedem trabalhadores para os substituírem por máquinas que passam a executar as funções desses trabalhadores, a advogada prevê que sim, "acho que pode vir a acontecer. Vai correr muita água debaixo da ponte até percebemos se isto é ou não lícito".

A Europa pode regular, mas não pode ter medo da inovação

A advogada da Abreu Associados considera que "criar regras está a funcionar. A questão é que a regulação tem de ser ágil, proporcional e capaz de acompanhar a velocidade a que estes modelos tecnológicos andam. E isso é difícil para não dizer impossível".

Defende mesmo que "". Teresa Carneiro assume que a Europa é conservadora a regular e por isso pergunta: "".Na mesma linha o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) refere que "".Na opinião de Francisco Rodrigues "".

O que está em causa para o tenente-coronel é "de que forma é que vamos conseguindo controlar o descontrolo. O que está aqui em causa é de forma é que ela (a IA) pode ser controlada pelo ser humano".

"IA usada de forma menos positiva tem uma capacidade de destruição absurda"

Nuno Mateus Coelho é especialista em Cibersegurança e não tem dúvidas: a Inteligência Artificial "é uma ferramenta que se torna uma espécie de pilar da sociedade, não obstante não deixa de ser um instrumento que, se usado de forma menos positiva, tem uma capacidade de destruição absurda". Porquê? "Porque temos a tentação de levar estas ferramentas para os lados menos convenientes".

É por isso que Nuno Mateus Coelho defende que "".Na opinião do especialista o mais preocupante é se "".Bernardo Forbes Costa deixa também avisos no. O especialista em Inteligência Artificial garante que a IA é uma ferramenta útil, mas "".E refere que os alertas que têm sido emitidos pelas empresas de IA "".



