Conferência "Estocolmo em Portugal - 50 anos de políticas ambientais" quer olhar para o futuro ambiental do planeta

A opinião é de Luísa Schmidt, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, socióloga do Ambiente e da Comunicação, que vai participar até quarta-feira numa conferência que assinala as cinco décadas do encontro de Estocolmo - a primeira reunião de Estado organizada pelas Nações Unidas para discutir questões ambientais.Muito se faz, é certo, diz Luísa Schmidt, mas há aspetos menos positivos e a investigadora dá exemplos.Momentos de crises (pandemia, crise energética, guerra) são momentos de transição, sublinha Luísa Schmidt. E, por vezes, é preciso fazê-lo de forma rápida.