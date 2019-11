Conferência Final do Projeto Escola da Vida Ativa apresenta resultados no Seixal

O Projeto Escola da Vida Ativa é desenvolvido desde 2013, sendo cofinanciado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e pretende promover a inclusão, a saúde e o bem-estar, numa perspetiva transversal e intergeracional, visando a melhoria da qualidade de vida e o envelhecimento ativo, através da prática de atividade física e desportiva Regular para Todos.O Projeto integra ações de sensibilização nos mais diversos contextos, ações de capacitação de estudantes e profissionais, acompanhamento técnico, cedência de materiais, consultoria aos clubes desportivos para incremento do desporto para todos, entre muitas outras ações promotoras da inclusão no e através do desporto!Agora, para além da apresentação dos resultados, na Conferência de dia 30 de novembro, no Seixal, pretende-se igualmente a partilha de experiências, práticas e dinâmicas que têm sido essenciais para a realização deste projeto.Programa de dia 30 de novembro:-14h30-15h: Sessão de Abertura- Dr. José Patrício, Presidente da Direção da APCAS- Dra. Isabel Costa, Diretora do Departamento de Desporto da CMS- Dr. Jorge Carvalho, Diretor do Departamento do Desporto do IPDJ-15h-15h30: Projeto EVA-Escola da Vida Ativa-15h30-16h30: Projeto EVA: Parcerias & Colaborações- Moderador: Prof. António Tadeu, Professor de Educação Física- Dra. Isabel Costa, Diretora do Departamento de Desporto da CMS- Prof. Sandra Matos, Professora de Educação Física- Dra. Sofia Valério, Diretora Técnica do Centro Social da Trafaria- Sr. Jorge Colaço, Dpt. de Andebol Adaptado do Independente Futebol Clube Torrense- Sr. Victor Machado, Presidente da Direção do Clube Náutico de Almada-16h30-17h30: Projeto EVA: Testemunhos- Moderador: Jorge Carvalho, IPDJ- Filipe Amigo, Atleta da APCAS; João Pinto, Voluntário da APCAS; Eurico Carmo, Voluntário da APCAS; Élia Ramires, Familiar de um atleta da APCAS; Ana Amigo, Familiar de um atleta da APCAS.-17h30-18h00: Sessão de Encerramento





As inscrições decorrem até dia 27 de novembro de 2019, através do email apcas.desporto@gmail.com



A Organização pertence à Associação de Paralisia Cerebral Almada-Seixal - APCAS | Câmara Municipal do Seixal.