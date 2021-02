Confinamento está a ter efeitos graves na saúde mental dos estudantes universitários

Foto: Facebook Associação Académica de Coimbra

É a conclusão de um estudo promovido pela Associação Académica de Coimbra. Os resultados mostram que muitos jovens não estão a conseguir lidar emocionalmente com esta situação. A jornalista da Antena 1, Diana Craveiro, foi ouvir estudantes e instituições, que esperam que o Governo apresente uma solução para as dificuldades que a comunidade está a enfrentar.