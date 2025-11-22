País
Abusos Igreja
Confirmada condenação do padre Albino Meireles por abuso sexual de menores
Em junho, o sacerdote foi condenado por ter exibido e manipulado o órgão sexual diante de três crianças numa praia da Póvoa de Varzim.
Foto: João Marques - RTP
A defesa recorreu, mas o Tribunal da Relação confirmou a decisão da primeira instância.
Albino Meireles está suspenso do sacerdócio desde 2023, quando o seu nome apareceu na lista de padres suspeitos da comissão independente.
Até agora a hierarquia da igreja dizia esperar o resultado da justiça civil para atuar canonicamente.
Como a RTP noticiou na altura, o padre assumiu também, perante a judiciária, uma relação de cariz sexual com um rapaz de 15 anos que não quis apresentar queixa.