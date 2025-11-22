Confirmada condenação do padre Albino Meireles por abuso sexual de menores

Foto: João Marques - RTP

Está confirmada a condenação do padre Albino Meireles de 2 anos e 10 meses de pena suspensa por abuso sexual de menores.



A defesa recorreu, mas o Tribunal da Relação confirmou a decisão da primeira instância.



Albino Meireles está suspenso do sacerdócio desde 2023, quando o seu nome apareceu na lista de padres suspeitos da comissão independente.



Até agora a hierarquia da igreja dizia esperar o resultado da justiça civil para atuar canonicamente.



Como a RTP noticiou na altura, o padre assumiu também, perante a judiciária, uma relação de cariz sexual com um rapaz de 15 anos que não quis apresentar queixa.