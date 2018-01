Confirmados mais dois casos de legionella no hospital CUF Descobertas

RTP29 Jan, 2018, 11:21 / atualizado em 29 Jan, 2018, 12:32 | País

Dois novos casos de legionella no hospital CUF Descobertas, em Lisboa, foram registados, elevando para seis o número de infetados, confirmou esta segunda-feira a Direção-geral da Saúde (DGS).



Os primeiros quatro casos de legionella nesta unidade de saúde foram conhecidos no domingo.



Numa nota divulgada esta segunda-feira, a DGS informa que foram diagnosticados até ao momento seis casos de doença dos legionários com ligação ao hospital CUF Descobertas. "Os doentes, cinco mulheres e um homem, encontram-se estáveis".



A DGS explica ainda que as autoridades de saúde pública, em conjunto com a administração do hospital privado, já implementaram medidas para interromper a transmissão e reforçaram a vigilância ambiental e epidemiológica.



O diretor clínico do hospital CUF Descobertas apelou para que quem tenha estado internado no hospital esteja alerta a sintomas como febre, tosse seca e falta de ar. Os responsáveis da unidade hospitalar já tinham admitido que podiam surgir novos casos.



A legionella provoca pneumonia grave mas a doença é facilmente tratável quando diagnosticada precocemente e só é fatal quando os pacientes sofrem de grande debilidade provocada por outras complicações de saúde.







A origem do surto de legionella no hospital CUF Descobertas, em Lisboa, pode estar no sistema das águas sanitárias, admitiu o diretor clínico adjunto, em conferência de imprensa no domingo. Uma informação que ainda não está confirmada.



De acordo com este responsável, a CUF Descobertas está a agir "como se a origem do surto" fosse no hospital. "É assim de devemos agir", disse. Nesse sentido, foram feitas colheitas para análise pelo hospital e pelas autoridades de saúde.



O diretor clínico adjunto, Paulo Gomes, explicou ainda que o problema não estará na climatização uma vez que não existem "torres de arrefecimento. Não temos essa fragilidade". Portanto, acrescentou, o "nexo de causalidade, a existir, estará nos sistemas de águas sanitárias e nos duches".



A CUF garante que "todas as medidas curativas desta situação foram dirigidas para a esterilização dos sistemas de águas sanitárias".



Esta segunda-feira vai decorrer uma conferência de imprensa sobre a doença dos legionários no Hospital CUF Descobertas, pelas 13h00, informou ainda a DGS.