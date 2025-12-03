Conflitos conjugais e familiares causam `stress tóxico` nos mais novos

Os conflitos intensos entre os pais - quer no casamento, quer na separação - têm impacto na saúde física e mental dos filhos a curto e a longo prazo.

Antena 1 /
Nuno Patrício - RTP

O alerta foi deixado pela investigadora Maria Filomena Gaspar numa conferência internacional sobre parentalidade a decorrer em Lisboa.

A professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra em conversa com à jornalista Sandra Henriques, da Antena 1, e explicou que muitas vezes os pais nem sequer se apercebem disso, mas causam ‘stress tóxico’ aos filhos.
Até sexta-feira decorre na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e no sábado no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.
