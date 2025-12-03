País
Conflitos conjugais e familiares causam `stress tóxico` nos mais novos
Os conflitos intensos entre os pais - quer no casamento, quer na separação - têm impacto na saúde física e mental dos filhos a curto e a longo prazo.
O alerta foi deixado pela investigadora Maria Filomena Gaspar numa conferência internacional sobre parentalidade a decorrer em Lisboa.
A professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra em conversa com à jornalista Sandra Henriques, da Antena 1, e explicou que muitas vezes os pais nem sequer se apercebem disso, mas causam ‘stress tóxico’ aos filhos.