Confronto entre adeptos antes do atropelamento fatal

RTP 22 Abr, 2017, 12:53 / atualizado em 22 Abr, 2017, 14:35 | País

Fonte policial revelou à RTP que já na noite de quinta para sexta, adeptos leoninos estiveram no Estádio da Luz onde pintaram algumas paredes junto ao complexo encarnado.











Já esta madrugada, de acordo com o que foi possível apurar, voltaram à zona do Estádio da Luz onde acenderam tochas.





Envolveram-se depois em confrontos com elementos dos "No Name Boys".





É neste ambiente que se dá o atropelamento de um homem, italiano, de 41 anos. Foi colhido por um carro que se pôs em fuga.





Não se sabe, no entanto, se este atropelamento está diretamente relacionado com o conflito entres adeptos rivais. As autoridades, chamadas ao local, não identificaram até ao momento o condutor do automóvel.





Sabe-se no entanto, aliás como demonstram estas imagens de vídeo amador que a RTP teve acesso, que o homem atropelado foi deixado ao abandono.













O Benfica já disponibilizou as imagens das câmaras de videovigilância e garantiu, em comunicado, que "desde a primeira hora tem estado em estreita colaboração com as forças de segurança".A RTP sabe, no entanto, que as imagens não permitiram tirar conclusões definitivas.