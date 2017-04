Atropelamento e fuga: italiano morreu esta madrugada junto ao Estádio da Luz

RTP 22 Abr, 2017, 10:06 / atualizado em 22 Abr, 2017, 12:01 | País

A PSP foi chamada ao local, pelas 2h40, depois de alertada para a existência de confrontos. Chegada ao local, a polícia encontrou apenas o corpo da vítima, tendo identificado uma situação de atropelamento e fuga sem prestação de socorro.

As autoridades não têm, até este momento, dados sobre o veículo, disse à Lusa a oficial de serviço do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

O atropelamento ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, a poucas horas do dérbi que junta Sporting e Benfica em Alvalade.A ocorrência foi já entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

Em declarações à RTP 3, o subcomissário da PSP Hugo Abreu não confirma que a situação relacionada com a morte de um italiano, depois de atropelado, tenha qualquer ligação com as claques do Benfica e Sporting.

Clubes lamentam morte

Em comunicado publicado na página oficial, o Sporting reagiu esta manhã com "o mais profundo lamento e repúdio pelos trágicos acontecimentos da última madrugada e que resultaram na morte de um Adepto do nosso Clube".

"O Sporting CP aguarda com expectativa as diligências em curso que estão a ser desenvolvidas pelas autoridades no sentido de apuramento de responsabilidades pelo que aconteceu", acrescenta.

Minutos depois, o Benfica emitiu também um comunicado sobre os acontecimentos junto ao Estádio da Luz e lamentou "de forma veemente" a morte ocorrida esta madrugada.

A direção de Comunicação do clube mais informa que está "em estreita colaboração com as forças de segurança, no sentido de fornecer os necessários elementos para se apurar as circunstâncias em que este triste e lamentável acontecimento ocorreu", uma vez que dispõe de meios audiovisuais de segurança naquela área.

"O Sport Lisboa e Benfica reitera o seu forte apelo ao necessário respeito e moderação entre todos os adeptos do futebol, pedindo que esta noite todos saibamos dar uma resposta que preserve os valores da sã convivência e rivalidade em nome de duas instituições que tanto têm honrado o pais e o futebol português", completa a mensagem publicada no site do clube.

Bruno de Carvalho reage

Quem também já reagiu foi o Presidente do Sporting. No Facebook, Bruno de Carvalho lamenta a morte do adepto que identifica como "leonino", num dia que, sublinha, deveria ser de "festa".

"É com imensa tristeza que me sinto hoje. O dia que devia ser de festa e de mais um grande espetáculo de futebol, fica marcado pela morte de um adepto do Sporting. Quero, em primeiro lugar, apresentar as minhas sentidas condolências à família e amigos de Marco Sicini", escreveu na sua página oficial na rede social.

O Presidente do clube voltou a apelar aos adeptos para que tenham "um comportamento digno da grandeza do Sporting e que "não entoem cânticos que ofendam a memória de ninguém".

C/ Lusa