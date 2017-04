Sporting e Benfica disputam dérbi de alta tensão

RTP 22 Abr, 2017, 09:44 / atualizado em 22 Abr, 2017, 10:20 | Futebol Nacional

A apenas cinco jornadas do fim do campeonato nacional de futebol, Alvalade recebe um jogo que pode ser determinante para a conquista de mais um título pelo Benfica. O Sporting, já sem pretensões de alcançar o primeiro lugar, procura assegurar a terceira posição na tabela classificativa e estragar os planos de conquista do eterno rival, abrindo caminho à liderança do FC Porto.



No jogo da 30ª jornada, que se realiza este sábado a partir das 20h30, o Benfica parte com 71 pontos, mais três que o FC Porto e mais oito que o Sporting.



Se o clube de Alvalade já não sonha com o título, uma vez que a possibilidade apenas se mantém em termos matemáticos, o FC Porto espera um deslize do clube da Luz. Os dragões recebem o Feirense, 11º classificado, no Estádio do Dragão no próximo domingo.



Na antevisão ao clássico contra o Sporting, a maior dor de cabeça para Rui Vitória é a lesão do avançado brasileiro Jonas, um dos jogadores mais influentes da equipa, que será convocado sem a certeza se poderá estar apto para o jogo.



Do outro lado, Jorge Jesus contará certamente com Bas Dost, que já conta com 28 golos e é o melhor artilheiro do campeonato.

O holandês é ainda candidato à Bota de Ouro europeia, contando apenas com menos um golo que a estrela do Barcelona, Lionel Messi, que conta neste momento com 29 golos na liga espanhola.



A dilatar a tensão deste clássico estão as declarações de véspera entre os dois treinadores, que não têm sido simpáticos na troca mútua de palavras ao longo do campeonato. Rui Vitória e Jorge Jesus desvalorizam os momentos mais agrestes e dizem estar focados no jogo, sem confirmarem se se cumprimentarão no final dos 90 minutos.



A partida decorre este sábado a partir das 20h30 e será arbitrada por Artur Soares Dias.