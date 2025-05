Congresso da Fenprof marca saída de Mário Nogueira

Durante dois dias, 662 delegados de todo o país reúnem-se no Fórum Lisboa para definir as prioridades da Fenprof durante o mandato da nova direção, até 2028, mas também para eleger os novos elementos do Conselho Nacional, da Coordenação do Secretariado Nacional e do Conselho de Jurisdição.



A eleição do novo secretário-geral será um dos pontos altos do congresso, apesar de não serem esperadas grandes novidades.



Até ao momento, há apenas uma lista votada por unanimidade pelos sete sindicatos da Fenprof que propõe que os atuais secretários-gerais adjuntos - Francisco Gonçalves e José Feliciano Costa - substituam Mário Nogueira.



Francisco Gonçalves lidera o Sindicato dos Professores do Norte (SPN) e é docente do agrupamento Gonçalo Mendes Maia, na Maia, enquanto José Feliciano Costa está à frente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) e pertence aos quadros da José Afonso, na Moita.