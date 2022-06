Congresso do PSD muda do Coliseu do Porto para o Pavilhão Rosa Mota

A notícia foi confirmada à Lusa por José Silvano, que justificou a mudança por o Pavilhão Rosa Mota (Super Bock Arena) ter “melhores condições” e ter ficado, entretanto, disponível.De acordo com José Silvano, a mudança foi articulada entre a secretaria-geral do PSD e o novo presidente eleito, Luís Montenegro, salientando que a nova localização da reunião magna dos sociais-democratas terá “custos aproximados” à anterior.Quando foi aprovada a realização do Congresso do PSD – que se realiza entre 1 e 3 de julho – no Porto, o Pavilhão Rosa da Mota estava indisponível, devido a uma pré-marcação de um concerto, entretanto desmarcado, explicou o dirigente social-democrata.”, justificou José Silvano.A visita técnica no Coliseu do Porto para os órgãos de comunicação social já tinha sido realizada na segunda-feira, devendo ser em breve divulgada uma nova data para a repetição da mesma no novo espaço.O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro venceu as eleições diretas em 28 de maio, derrotando Jorge Moreira da Silva por 72,5% dos votos, e assumirá funções plenas como presidente no Congresso de julho, substituindo no cargo Rui Rio, que preside ao PSD desde janeiro de 2018.