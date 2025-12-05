Congresso dos Verdes Europeus. Livre denuncia pacote laboral que "agrava" problemas e precariedade

Habitação e mobilidade são dois temas que o Livre quer levar a debate no encontro dos Verdes Europeus, o grupo político do qual o partido é membro, sem esquecer os direitos dos trabalhadores, em vésperas de uma greve geral. “Vamos aproveitar para denunciar junto dos nossos parceiros europeus aquilo que o governo português está a tentar fazer com os direitos dos trabalhadores”, afirma o deputado, numa referência à reforma laboral proposta pelo Governo de Luís Montenegro. "Portugal, que já é um dos países mais precários da Europa. Não resolverá nenhum dos seus problemas e, pelo contrário, só os agravará, a aumentar a precariedade e a diminuir os direitos dos trabalhadores”, reforça.





“Vai ser um Congresso de abertura à sociedade civil, de orientar a nossa prática política para aquilo a que eu chamo objetos de desejo político. Coisas concretas, que sejam soluções para as pessoas”, antevê Rui Tavares.





“Portugal tem neste momento dois temas em que é essencial que haja uma visão europeia. Falo dos transportes e muito em particular da habitação. Ambos estão ligados umbilicalmente à questão europeia, não só por questões que têm a ver com o mercado interno, como por questões que têm a ver com liberdade de circulação e ambos precisam de uma visão europeia”, defende Rui Tavares, em declarações à Antena 1.O conflito no Médio Oriente e a guerra na Ucrânia também estarão em destaque no programa que terá vários “eventos conexos”, diz Rui Tavares à Antena 1, sendo que sábado é o único dia aberto ao público. Para lá das sessões de debate e intervenções de dirigentes europeus, está prevista uma ação de rua sobre habitação, no Largo de São Domingos, e uma sessão política na Casa do Alentejo, com a presença da vice-primeira-ministra de Espanha, Yolanda Díaz, do vice-primeiro-ministro da Eslovénia, Luka Mesec, e da co-porta-voz do Livre Isabel Mendes Lopes.O Livre é membro de pleno direito do Partido Verde Europeu desde junho de 2023, estatuto que em Portugal é também detido pelo Partido Ecologista “Os Verdes”.