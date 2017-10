Conjuntos de perfusão da bomba de insulina Medtronic retirados do mercado

RTP03 Out, 2017, 12:19 | País

A empresa explica que através de informações de pacientes foi verificado o potencial fornecimento excessivo de insulina pouco tempo após a mudança do conjunto de infusão.



O conjunto de perfusão é o dispositivo que regula a dosagem de um determinado líquido, como o caso das bombas de insulina da empresa Medtronic.



O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos, José Manuel Boavida, referiu à Antena 1 que este é um alerta demasiado alarmista. Lamenta ainda a maneira como o Infarmed anunciou o problema, explicando que existe uma base de dados com as pessoas que efetivamente estão a utilizar este fármaco.



Segundo o presidente da Associação, “a situação está a ser resolvida”.



A sobredosagem de insulina pode causar hipoglicemia, havendo necessidade de intervenção médica e, em casos mais graves, pode implicar risco de vida.

Porque se verifica este problema?

Quando os conjuntos de perfusão são substituídos podem ser derramados fluídos, tais como a insulina, o álcool ou a água, durante o processo de preenchimento do cateter (“purga”). Este derrame leva ao bloqueio da membrana do conjunto de perfusão.



O Infarmed transmite que “os conjuntos de perfusão abrangidos por esta recolha serão substituídos por outros que possuem uma membrana produzida num material novo e melhorado, o qual reduz significativamente este risco”.

O que fazer?

O Infarmed aconselha todos os pacientes que utilizem estas bombas de insulina a verificarem se os conjuntos de perfusão estão afetados. Para verificar se o conjunto de perfusão que tem em casa faz parte do lote dos afetados, deve aceder aqui.



Se tiver mais de um conjunto de perfusão, em que um não está afetado e outro está, deve utilizar apenas o que não se encontra afetado.



Os conjuntos afetados devem ser substituídos, contactando o Centro de Tratamento que atribuirá os sistemas ou a entidade onde os adquirir.



A Infarmed esclarece que “não é necessária a devolução dos conjuntos de perfusão afetados, devendo proceder-se à sua eliminação”.



Em caso de o único produto que possui ser um dos lotes afetados, com sobredosagem de insulina, deve verificar as instruções de utilização relativamente ao processo de preenchimento do cateter até o produto ser substituído.



A substituição do produto é gratuita, indica a Medtronic.