Conselho de Ministros aprova aquisição de sexta aeronave KC-390 para a Força Aérea

"Aprovámos a aquisição de mais uma aeronave KC-390 a sexta de um pacote antigo, mas aprovado agora, ao preço original, recordando que esta aeronave tem uma elevada parte de produção nacional, de componente de produção nacional, com base nas instalações e do projeto da Embraer em Portugal", afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros.

No passado dia 18, a Força Aérea portuguesa recebeu a terceira aeronave KC-390, de um total de seis adquiridas pelo Estado português à empresa brasileira Embraer.

Em 2019, Portugal acordou adquirir à Embraer cinco aeronaves KC-390 e um simulador, com o objetivo de substituir os Hércules C-130.

Recentemente, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, anunciou a intenção de compra de um sexto avião KC-390 da Embraer para a Força Aérea, a aquisição de um segundo simulador e a venda de 10 outros aviões para países da NATO.

No âmbito deste processo foram introduzidas modificações à aeronave para a adequar aos requisitos estabelecidos por alianças como a NATO, Nações Unidas e União Europeia, que fazem com que as aeronaves possam ser adquiridas por outros países com um lucro para o Estado português que ronda os 10 milhões de euros por cada aeronave.

Portugal vai também albergar o centro europeu de formação de pilotos das aeronaves KC-390, na base aérea de Beja.

O KC-390 é um avião de transporte militar multifacetado, com valências que vão desde o combate a incêndios florestais, a realização de operações de busca e salvamento, evacuações médicas e missões de ajuda humanitária.