Conselho de Ministros aprova novo modelo de prestação de cuidados de saúde no SNS

O governante começou por afirmar que, "ao longo dos últimos anos, o Governo tem feito um enorme esforço no reforço e na qualificação do SNS", ao mesmo tempo que apontou que, "de 2015 para 2023, o orçamento do SNS aumentou em 56 por cento".



"O SNS tem hoje quase 150 mil profissionais, um aumento de cerca de 30 mil profissionais neste espaço de sete anos e, mais recentemente, há um esforço de reorganização do SNS, que teve uma expressão importante no ano de 2022, com a aprovação do Estatuto do SNS e com a criação da Direção Executiva do SNS", esclareceu o ministro.



Manuel Pizarro anunciou então que foi concluído o "processo de reforma do Serviço Nacional de Saúde" com um "elemento importante" que visa pôr fim à "atomização e dispersão das unidades de saúde, organizando-as no conjunto do país em 39 unidades locais de saúde".



Segundo o ministro da Saúde, estas unidades vão agrupar os centros de saúde e os centros hospitalares onde se prestam cuidados de saúde primários, "de forma a que a organização da prestação de cuidados seja mais fácil para o percurso de cada cidadão".



No caso dos cuidados de saúde primária, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o "modelo das unidades de saúde familiar, que permitirá generalizar as unidades de saúde primária tipo B", cuja remuneração está associada ao empenho dos profissionais.