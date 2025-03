Conselho de Ministros aprova resolução para converter cinco hospitais em parcerias público-privadas

O ministro da Presidência afirmou que esta é uma aposta na valorização dos cuidados de saúde, alegando que as “PPP’s na Saúde foram exemplos, e voltarão a ser exemplos, de hospitais do Estado que entregam melhores cuidados de saúde com um custo mais baixo para os contribuintes”.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, começou por anunciar que o governo quer converter cinco hospitais em PPP (parcerias público-privadas)., declarou o ministro da Presidência na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros., como anunciou António Leitão Amaro. O Governo vai avançar com parcerias público-privadas em nos hospitais de Braga, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira, Loures e Garcia de Orta.Leitão Amaro revelou ainda que, neste âmbito, o Executivo lançou dois mecanismos para garantir um processo “aberto e transparente” e de comparação de preços com o setor público, para garantir que as PPP são “geridas também com poupanças para os contribuintes”., repetiu.Entre outras medidas aprovadas esta sexta-feira, o destacam-se os investimentos em dois hospitais públicos: 30 milhões de euros no Hospital de Viseu, para a central técnica e para o centro de radioterapia, e sete milhões em equipamentos; e ainda 32 milhões para o Hospital de Évora.Foram ainda aprovados nove diplomas na reforma da Administração Pública, processo que Leitão Amaro considerou ser “sempre anunciado como gradual”.Além de várias reestruturações e fusões, nomeadamente, nas Finanças, foi também aprovada a "eliminação de cerca de 120 cargos de conselhos fiscais nas Unidades Locais de Saúde pelo país fora. São menos 120 cargos, com uma poupança estimada de 1,3 milhões de euros".Quanto à "crítica da oposição", Leitão Amaro respondeu queO ministro foi ainda questionado sobre a atual crise política e rejeitou conversações com partidos políticos., afirmou.Esta pergunta surge depois de o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Castro Almeida, ter admitido que o Governo poderá retirar a moção de confiança caso o PS se mostre satisfeito com os esclarecimentos dados e retire a proposta de comissão de inquérito.Só se continuar a haver "vontade de deitar o Governo abaixo" é que "haverá eleições", acrescentou.Sobre a moção de confiança,Mencionando as declarações do ministro Castro Almeida, o governante referiu que tem de "haver uma demonstração clara dos partidos da oposição (...) de que há condições de governabilidade". Leitão Amaro apontou ainda que o PS tem mostrado "uma vontade de degradação das condições de governabilidade" e quer “continuar num clima de suspeição”.