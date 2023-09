Conselho de Ministros. Ativistas exigem crise climática como "tema central"

Apesar dos protestos desta manhã junto do antigo Ministério do Mar, as autoridades estão no local e já garantiram as condições para que se realize o Conselho de Ministros. A porta-voz do movimento Greve Climática Estudantil explicou à RTP que o objetivo desta manifestação é "reivindicar" que o Governo considere a crise climática como um dos temas centrais em discussão.