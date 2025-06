Conselho Geral do Politécnico da Guarda apoia estratégia de internacionalização

Carlos Martins obteve 20 votos dos 25 membros presentes na reunião daquele órgão do IPG, constituído por representantes de docentes, alunos, funcionários e elementos externos dirigentes de instituições e empresas regionais e nacionais.

Foi empossado para um segundo mandato de três anos.

O presidente do Conselho Geral reeleito sucedeu, em 2022, a Fernando Carvalho Rodrigues.

Carlos Martins assumiu como prioridade "colaborar com a presidência do Politécnico da Guarda na estratégia de internacionalização, de atração de mais alunos estrangeiros e no aprofundamento das relações do IPG com as empresas e as instituições da região".

Em declarações à agência Lusa, o responsável acrescentou que "é um dever colaborar com uma instituição que é fulcral para o desenvolvimento da região da Guarda".

"O Politécnico da Guarda tem-se afirmado como uma instituição de ensino superior de referência na região e no país, mas deu um grande salto a nível internacional nos últimos anos, liderando mais projetos com universidades e instituições europeias que são cada vez mais relevantes".

O presidente reeleito do Conselho Geral considerou que o IPG deve continuar, nos próximos anos, a "intensificar as relações com a sociedade civil, bem como a atrair mais jovens nacionais e estrangeiros para as suas escolas".

Para Joaquim Brigas, presidente do Politécnico da Guarda, Carlos Martins "será um presidente do Conselho Geral à altura dos desafios.

"O seu primeiro mandato dá garantias de que o Conselho Geral continuará a ser uma referência de rigor e de exigência no acompanhamento e avaliação do desempenho do Politécnico da Guarda, quer na sua capacidade para apoiar o desenvolvimento do território, quer no bom desempenho dos seus projetos de internacionalização", acrescentou.

O Conselho Geral do IPG é um órgão que define as linhas estratégicas da instituição no plano científico, pedagógico, financeiro e patrimonial.

Compete-lhe ainda estimular a relação entre a comunidade académica e a sociedade civil, bem como organizar o processo de eleição do presidente da Politécnico.

É composto por 33 membros: 17 representantes dos professores e investigadores, cinco representantes dos estudantes, um representante do pessoal não docente e dez personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes à instituição, com conhecimentos e experiência relevantes nas suas áreas.