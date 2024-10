Foto: Pedro A. Pina - RTP

O Conselho Geral Independente da RTP diz que é errada a decisão do Governo de cortar a publicidade da estação pública. No Parlamento, Arons de CArvalho afirmou que o Executivo não anunciou compensações para para esse corte, que pode, por isso, ser feito à custa do papel da empresa.