Conselho Geral Independente da RTP decide renovar mandato de Gonçalo Reis

“O CGI gostaria de saudar os membros cessantes do atual Conselho de Administração, o Dr. Nuno Artur Silva e a Engª Cristina Tomé”, refere o comunicado.



De acordo com o comunicado, a continuidade de Nuno Artur Silva “é, no entanto, incompatível com a irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais privados, cuja manutenção não é aceitável, não obstante o CGI, no âmbito das suas funções de supervisão e fiscalização, não ter verificado que isso tenha sido lesivo da empresa, no decurso do seu mandato”.



O Conselho Geral Independente lembra que Nuno Artur Silva foi responsável, nos últimos três anos, pela reconfiguração estratégica da política de conteúdos da empresa, “tarefa que desempenhou de modo altamente meritório e sucessivamente reconhecido pelas instâncias de escrutínio da empresa”.



O CGI considera ainda que a administradora cessante Cristina Tomé, “contribuiu, de modo altamente meritório, para uma gestão empresarial eficiente, que se saldou pelo equilíbrio das contas e pela estabilização financeira, ao longo dos três anos de mandato”. O Conselho Geral Independente elogia ainda o seu papel relançamento dos investimentos na RTP.