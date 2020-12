Conselho Nacional de Saúde pede apoio dos cidadãos

Para o órgão consultivo presidido pelo médico Henrique Barros, o envolvimento da população nas decisões que afetam a sua saúde pode traduzir-se em “melhoria da gestão do sistema, o reforço da democracia, do capital social, da educação e o desenvolvimento de indivíduos, políticas de saúde, implementação e prestação de cuidados de saúde”, além de fomentar a partilha de responsabilidade nas decisões e “maior equidade, coesão e transparência”.Sem deixar de assinalar que a intervenção da sociedade civil na definição de políticas de saúde “está intrinsecamente ligada à boa governança”,Paralelamente, o CNS entende que a não regulamentação da Carta para a Participação Pública em Saúde, aprovada em lei já em 2019, é um travão à sua aplicação efetiva, considerando ainda “débil” o funcionamento dos Conselhos da Comunidade dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e dos Conselhos Consultivos dos hospitais.Ato contínuo, são citados como

Pandemia agravou o cenário







A falta de participação tornou-se ainda mais visível no país com a pandemia de covid-19, segundo o CNS. Apesar disso, o organismo fez oito reuniões em 2020 e não deixou de “emitir as recomendações que considerou necessárias”, embora tenha denunciado que “não foi formalmente solicitado a emitir qualquer parecer, nem cooptado diretamente pelo governo para promover mecanismos de auscultação com a sociedade” para enfrentar a crise pandémica.

”, resume o documento do CNS a que a agência Lusa teve acesso, que acusa os governos de ignorarem “a importância de recolher, a par com a evidência científica, informação e evidência decorrente da experiência de vida e dos desafios colocados ao dia-a-dia” dos cidadãos.Por fim, o órgão consultivo reitera a, bem como a importância de uma avaliação dos processos participativos existentes para uma real mudança de paradigma.