Conselho Nacional do CDS-PP aprova novo vice-presidente e vogais da direção

A lista com os 11 nomes propostos por Francisco Rodrigues dos Santos foi aprovada esta madrugada com 120 votos a favor, 45 votos contra, 22 abstenções e nenhum voto nulo, revelaram fontes presentes na reunião.





"Dossier autárquicas" acelera







De acordo com conselheiros ouvidos pela Lusa, as eleições autárquicas foram um dos temas abordados na reunião, apesar de não constar da ordem de trabalhos, tendo o eurodeputado Nuno Melo contestado que a eventual coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Lisboa não seja encabeçada por um centrista, uma vez que o CDS-PP teve melhor resultado na capital em 2017.O social-democrata Carlos Moedas foi anunciado na semana passada como candidato do PSD à câmara da capital, tendo o líder do CDS dito aos jornalistas que o seu nome merecia "um sólido consenso" para encabeçar uma candidatura conjunta.Na reunião do Conselho Nacional da última noite, o presidente do CDS-PP anunciou ter solicitado a convocação com urgência de uma nova reunião ordinária do órgão máximo entre congressos, para o partido debater as eleições autárquicas e aprovar os regulamentos, disseram as mesmas fontes.Alguns conselheiros afirmaram que o líder apontou igualmente que o CDS está a negociar liderar coligações em algumas autarquias nas quais teve votação inferior à do PSD há quatro anos.Centristas que participaram no Conselho Nacional disseram também que Rodrigues dos Santos pediu aos dirigentes que "confiem e acreditem na boa fé da direção" e que as estruturas locais trabalhem "em conjunto" com a liderança.O centrista salientou ainda que o calendário do processo autárquico está ao nível de outros anos e que está a ser desenvolvida uma "abordagem minuciosa ao acordo-quadro" que vai ser assinado "nos próximos dias" com o PSD, para permitir um "aproveitamento maior" e a "rentabilização das coligações".Francisco Rodrigues dos Santos disse ainda que "nos próximos dias" será apresentada a nova composição da comissão executiva, que também teve baixas, bem como "algumas remodelações" no gabinete de estudos, indicaram as fontes, que referiram que o presidente centrista apontou que não vê Adolfo Mesquita Nunes, João Almeida ou Nuno Melo "como adversários".O Conselho Nacional do CDS-PP esteve reunido através de videoconferência e à porta fechada, desde as 21h00 de quinta-feira até perto das 2h30 desta sexta-feira, tendo como único ponto da ordem de trabalhos a eleição dos novos membros da Comissão Política Nacional.