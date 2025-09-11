Constituída equipa de missão para conceção de novo sistema tecnológico do futuro Elevador da Glória

(em atualização)





"Agradeço a disponibilidade e o empenho de todos estes profissionais de referência que se prontificaram, desde a primeira hora, para tudo o que fosse necessário relacionado com este acidente”, salienta Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.





A autarquia anunciou qual a equipa escolhida.





Em representação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) passam a fazer parte deste Grupo de Missão o engenheiro civil Luís Oliveira, Diretor do Departamento de Estruturas, e o engenheiro mecânico João Viegas, Diretor do Centro de Instrumentação Científica e Tecnologias de Informação.



A Ordem dos Engenheiros estará representada pelo seu Presidente do Colégio de Engenharia e Qualidade, Ricardo da Cunha Reis, e por Manuel Tender, Coordenador do grupo de Segurança no Trabalho.



Em representação do Instituto Superior Técnico estará Jorge Ambrósio, Professor catedrático especialista em Mecânica estrutural e computacional.





Durante a próxima semana está prevista a realização da primeira reunião entre todos os elementos deste Grupo e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

