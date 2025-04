Constituídos 43 arguidos após buscas na Operação Pactum

"Estas buscas destinam-se à recolha de informação relacionada com funcionários desses serviços e não visam decisores políticos", esclareceram a PJ e a PGR.



O Banco de Portugal confirmou ao final da manhã de quinta-feira que foi um dos organismos alvo de buscas, garantindo "total colaboração" com as autoridades.



Com o nome "Operação Pactum", a investigação incide sobre "condutas relacionadas com aquisições de serviços na área da Tecnologia de Informação, por várias entidades públicas e por uma entidade privada", entre os anos de 2017 e 2025.



Em comunicado conjunto , emitido na quinta-feira, a Polícia Judiciária e a Procuradoria-Geral da República confirmaram as 75 buscas em Lisboa, Porto e Braga, em locais como "domicílios, escritórios de contabilidade, sedes de sociedades, Institutos Públicos e outros serviços do Estado".