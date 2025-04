Constrangimentos agravam-se. Uma dezena de urgências encerradas no domingo de Páscoa

O diretor executivo do SNS admite mais constrangimentos, depois dos já previstos para este fim de semana de Páscoa, com dez urgências encerradas.





Álvaro Almeida garante, no entanto, que nenhum utente vai deixar de ser atendido.

. À urgência de Ginecologia do Garcia de Horta, juntam-se ao do hospital do Barreiro e de Vila Franca de Xira. Haverá também constrangimentos nos serviços de pediatria do hospital de Loures e de Vila Franca., juntando-se à lista as urgências de Obstetrícia do Amadora-Sinta, do Hospital de Setúbal, Santarém e Abrantes. Em Torres Vedras, a urgência de Pediatria também não vai abrir.O diretor do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria afirmou que este tem recebido mais grávidas da península de Setúbal, mas garantiu que até agora tem conseguido dar resposta., prevendo-se uma maior afluência nesse período. Até agora, a MAC tem conseguido dar resposta sempre que existe uma maior procura.No resto do país também aumentaram os constrangimentos. No sábado, as urências de Ginecologia e Obstetrícia estarão encerradas em Aveiro, Leiria e Castelo Branco.No domingo de Páscoa continua fechada a urgência de Obstetrícia de Leiria.