Constrangimentos agudizam-se nas urgências de Lisboa

O diretor das urgências fala mesmo em falência dessas unidades de saúde.



O alargamento do horário dos cuidados de saúde primários não está a resolver o problema. Um quarto da população de Lisboa e Vale do Tejo não tem médico de família.



No total, há já no país mais de um milhão e 400 mil utentes a descoberto.