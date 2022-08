Constrangimentos nas maternidades da grande Lisboa sem fim à vista

A maternidade Alfredo da Costa conseguiu impedir o encerramento do bloco de partos até sexta-feira. Os profissionais de saúde com menos horas extraordinárias vão agora completar as escalas em falta.



Só que os problemas não terminam em agosto. Há profissionais escalados para a urgência que pela idade já não teriam de o fazer.



Apesar de a maternidade Alfredo da Costa ter estado em contingência, nas últimas 24 horas fez 12 partos de grávidas que vieram do exterior porque os outros hospitais estão também em dificuldades.



Os constrangimentos continuam noutros hospitais. Em Setúbal, as urgências de ginecologia/obstetrícia e o bloco de partos estão encerrados até quarta-feira às 9 da manhã; no hospital Beatriz Ângelo em Loures estes mesmos serviços vão também estar fechados das 8 horas da manhã até às 20h do dia 24 de agosto.



Na noite de quarta para quinta-feira o hospital do Barreiro não recebe grávidas e doentes na urgência de ginecologia e obstetrícia.