Constrangimentos nos aeroportos nacionais causam má imagem de Portugal lá fora

As críticas já motivaram o envio de várias perguntas por parte do grupo parlamentar socialista ao Ministério da Economia.Ouvido pela Antena 1, Nuno Fazenda, deputado e ex-secretário de Estado do PS, diz que o Governo tem de agir depressa.O deputado socialista aponta ainda falta de coordenação e de planeamento para resolver o problema.Segundo o PS, mantêm-se "constrangimentos graves no controlo de fronteiras", o que gera longas filas que prejudicam milhares de passageiros e projetam uma imagem negativa de Portugal no exterior.