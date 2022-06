Constrangimentos nos hospitais. Bastonário confiante na reunião com ministra da Saúde

Foto: DR

A ministra da saúde vai reunir esta segunda-feira com a Ordem dos Médicos e sindicatos do setor. A RTP apurou que estas reuniões vão ser durante a tarde no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Marta Temido vai receber a Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos. Estas reuniões têm a ver com os fortes constrangimentos que se têm registado nas urgências hospitalares devido à falta de profissionais de saúde.



Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, disse à RTP que a expectativa para a reunião desta tarde com a ministra é "positiva".



"Acho que nós temos de ter sempre esperança de que é possível resolvermos os casos mais agudos com algumas medidas que sejam eficazes e rápidas de aplicar", defendeu.



O responsável frisou ainda que o problema não é só da especialidade de obstetrícia-ginecologia, apesar de este ser o que preocupa mais. "Também temos problemas na pediatria, na anestesiologia, na cirurgia geral, etc", afirmou.



Para o bastonário, "a contratação de médicos tem de ser mais rápida e tem de ser mais centrada nas próprias unidades de saúde e menos em concursos a nível nacional que acabam por não ser eficazes".