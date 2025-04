Constrangimentos pontuais na ULS Braga sem afetar atividade clínica

Numa nota, a ULS Braga afirmou que, apesar do corte elétrico, a prestação de cuidados de saúde à população decorre com normalidade, embora com constrangimentos pontuais em alguns serviços, mas sem afetar a atividade clínica.

"Ainda assim, e de forma a garantir que é possível atender eficazmente os que nos procuram, pede-se à população que se dirija aos serviços de urgência estritamente em caso de necessidade", acrescentou.

A unidade destacou ainda que, devido a falhas na rede, nem sempre tem sido possível o contacto telefónico, mas pode ser utilizado o email hbraga@ulsb.min-saude.pt.