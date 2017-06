Partilhar o artigo Construção da barragem em Vila Real pode inundar uma das maiores reservas minerais de lítio do país Imprimir o artigo Construção da barragem em Vila Real pode inundar uma das maiores reservas minerais de lítio do país Enviar por email o artigo Construção da barragem em Vila Real pode inundar uma das maiores reservas minerais de lítio do país Aumentar a fonte do artigo Construção da barragem em Vila Real pode inundar uma das maiores reservas minerais de lítio do país Diminuir a fonte do artigo Construção da barragem em Vila Real pode inundar uma das maiores reservas minerais de lítio do país Ouvir o artigo Construção da barragem em Vila Real pode inundar uma das maiores reservas minerais de lítio do país