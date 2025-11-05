Consulta Pública: nascer na estrada

A repórter Rita Colaço foi perceber o que se passa quando a urgência está fechada e o parto não pode esperar.O Consulta Pública contou com a participação de António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Carlos Veríssimo, membro do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, Céu Mateus, professora catedrática de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster.

A crise nas urgências de Obstetrícia dificulta o acesso das grávidas e faz intensificar as críticas à Ministra da Saúde.No Consulta Pública ouviu-se falar, de forma quase unanime, sobre a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e sobre a falta de organização do mesmo. Os especialistas entendem ainda que faltam condições para garantir a formação dos médicos internos.A Antena 1 foi até à Margem Sul, onde o encerramento das urgências de obstetrícia tem deixado muitas grávidas sem alternativa.No concelho do Seixal, só este ano, já nasceram 5 bebés em ambulâncias.





E ainda Diogo Ayres de Campos, obstetra e diretor do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Hospital de Santa Maria, Luís Filipe Barreira, Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Marta Temido, eurodeputada do PS e antiga ministra da Saúde, Sara do Vale, da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, e Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e com moderação de Frederico Moreno.