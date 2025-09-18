Consultas e cirurgias em risco por falha informática no SNS
O sistema informático começou a falhar na tarde de quarta-feira. O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) garante à Antena 1 que o sistema está a voltar ao normal, mas pode ter impacto nas consultas que foram sendo atrasadas.
Em muitas unidades os médicos continuam sem conseguir aceder às fichas de doentes para passar exames ou medicação. Nuno Rodrigues, do SIM, explica a situação e admite que pode haver impacto nas consultas que foram sendo atrasadas.
A FNAM (Federação Nacional dos Médicos) deu indicação aos médicos para avançarem com escusas de responsabilidade, enquanto aguardam diretrizes sobre o que fazer.
Para a presidente da FNAM tem de haver responsabilidades políticas neste tipo de falhas no Serviço Nacional de Saúde.
Joana Bordalo e Sá acusa a ministra da Saúde e o primeiro-ministro de não apostarem na renovação tecnológica do SNS, neste momento "obsoleta", sublinha, e que põe em risco a segurança dos doentes.O sistema é gerido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e inclui uma rede muito grande de plataformas digitais que suporta a atividade de mais de 130 mil profissionais de saúde.
Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) ainda não comentaram a situação.
Já este mês uma falha no sistema informático do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, afetou as consultas e cirurgias, obrigando o serviço a ativar o plano de contingência durante vários dias.
No dia 1 de setembro, uma falha num equipamento informático obrigou o Hospital de Loures a ativar o plano de contingência. Ou seja, foram adiadas cirurgias programadas, consultas e os doentes não críticos tiveram que ser reencaminhados para as urgências de outros hospitais.
Os sistemas informáticos foram totalmente repostos uma semana depois.
