Consultas externas no Hospital de Aveiro passam para contentores na segunda-feira

Os contentores climatizados que foram colocados no parque de estacionamento do hospital vão acolher 36 gabinetes de consulta externa das especialidades de anestesiologia, cirurgia, ginecologia, obstetrícia e medicina.

A partir de quarta-feira, as consultas de pediatria também vão passar a funcionar neste novo espaço.

"Estes serviços estavam espalhados pelos vários edifícios do hospital. Com isto, vamos poder libertar espaços que vamos requalificar para melhorar as instalações de outras especialidades que estão constrangidas", disse à Lusa o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), Aurélio Rodrigues.

O responsável pelo CHBV tranquilizou os utentes, assegurando que as condições oferecidas pelos 22 prefabricados, que custaram 292 mil euros, são "melhores do que os espaços em que funcionavam algumas consultas".

Aurélio Rodrigues referiu ainda que esta situação irá manter-se durante cerca de quatro anos, até ser construído a nova unidade de ambulatório e o Centro Académico Clínico, no âmbito do plano de expansão do hospital.

Esta nova unidade deverá concentrar toda a atividade de ambulatório do hospital, como a consulta externa, centro de medicina física e reabilitação, meios de diagnóstico e pequena cirurgia.

Segundo o presidente do CHBV, estes dois edifícios, que irão nascer nos terrenos do Estádio Mário Duarte, terão uma área de construção de sete mil metros quadrados, representando um investimento superior a oito milhões de euros.