resistência aos antibióticos continua a representar uma ameaça crescente para a saúde pública europeia. O alerta é do mais de 35 mil pessoas morram todos os anos na União Europeia devido a infeções causadas por microrganismos resistentes. Um número comparável à mortalidade provocada, em conjunto, pela gripe, tuberculose e VIH. continua a representar uma ameaça crescente para a saúde pública europeia. O alerta é do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) , que estima que. Um número comparável à mortalidade provocada, em conjunto, pela gripe, tuberculose e VIH.

O problema é particularmente preocupante nos hospitais.





Segundo o relatório do ECDC, cerca de 4,3 milhões de doentes contraem, por ano, pelo menos uma infeção associada aos cuidados de saúde durante o internamento.





Um em cada três microrganismos identificados nestas infeções é resistente a antibióticos considerados importantes, limitando as opções de tratamento.









O organismo europeu estima ainda que mais de 70% do impacto da resistência antimicrobiana na saúde pública resulte de infeções associadas aos cuidados de saúde provocadas por bactérias multirresistentes.





Metade destas infeções poderia, contudo, ser evitada através de medidas adequadas de prevenção e controlo.





Em Portugal, os indicadores apresentam uma evolução desigual.





O consumo total de antibióticos passou de 19,3 doses diárias definidas por mil habitantes, em 2019, para 18,3 em 2025, uma redução de 5,2%.









Apesar da descida, o país ainda precisa de diminuir aproximadamente mais quatro pontos percentuais para atingir a meta nacional de 17,6 doses diárias por mil habitantes até 2030.









"Apesar da evolução favorável de alguns indicadores de resistência bacteriana, outros continuam a motivar a necessidade de uma atuação integrada na prevenção de infeções e na utilização adequada dos antimicrobianos", alertam a Direção-Geral da Saúde (DGS), o Infarmed e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), num comunicado conjunto.

Infeções aumentam e preocupam Entre os dados que suscitam maior preocupação está o aumento de 107% das infeções da corrente sanguínea provocadas por Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenemes, entre 2019 e 2025. Entre os dados que suscitam maior preocupação está oprovocadas porpneumoniae resistente aos carbapenemes, entre 2019 e 2025.





Estes antibióticos são habitualmente reservados para infeções graves. Também as infeções por Escherichia coli resistente às cefalosporinas de terceira geração aumentaram 31,9%.





Em sentido contrário, registou-se uma redução de 31,3% nas infeções da corrente sanguínea por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), no mesmo período.





A utilização excessiva ou inadequada de antibióticos é uma das principais preocupações das autoridades. Na Europa, cerca de 90% do consumo destes medicamentos ocorre em contexto ambulatório.





O ECDC lembra que os antibióticos não são eficazes contra vírus, como os responsáveis pela gripe ou pela covid-19, e devem ser utilizados apenas quando existe indicação clínica.





As crianças são também um grupo particularmente exposto. Muitas infeções comuns na infância, como constipações, tosse e dores de garganta, são provocadas por vírus e não necessitam de antibióticos.





"Sem antibióticos eficazes, poderíamos regressar à era pré-antibiótica, e seria difícil, se não impossível, realizar transplantes de órgãos, quimioterapia para o cancro, garantir cuidados intensivos ou outros procedimentos médicos em segurança", alerta o ECDC.





É neste contexto que a Direção-Geral da Saúde (DGS), o Infarmed e o INSA promovem esta quarta-feira, em Lisboa, o encontro Prevenir Infeções, Preservar Antimicrobianos – Da evidência à implementação: prioridades até 2030, dedicado à discussão de medidas para travar a resistência antimicrobiana.





A iniciativa inclui a assinatura de um protocolo no âmbito do projeto DRIVE-AMS, entre a DGS, a Unidade Local de Saúde (ULS) São João, o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e a ULS Tâmega e Sousa.





O acordo pretende reforçar os programas de apoio à prescrição e à utilização adequada de antimicrobianos, procurando promover práticas mais criteriosas e preservar a eficácia destes medicamentos.





O desafio é europeu, mas é também um desígnio das autoridades nacionais de saúde: reduzir o consumo desnecessário, prevenir infeções e evitar que bactérias cada vez mais resistentes tornem tratamentos atualmente disponíveis menos eficazes.