Consumo de cocaína cresce em Portugal. Droga entra principalmente por via marítima

O Brasil foi, em 2025, o principal exportador de cocaína para Portugal, seguido da Costa Rica e República Dominicana. A Península Ibérica voltou a ser uma das principais portas de entrada.



Durante o ano de 2026 foram apreendidas 28 toneladas de cocaína em Portugal, um valor superior ao total apreendido em 2025.



As rotas usadas mudam constantemente e os meios de transporte utilizados também. A droga entra principalmente por via marítima, nos principais portos comerciais de carga do país.



A partir daí, a cocaína é distribuída por via terrestre ou marítima para o resto da Europa, África e até Ásia.



A produção de cocaína na América do Sul aumentou 400% nos últimos nove anos. O número de grupos envolvidos no tráfico é também maior e há mais consumidores.



Em 2024 a cocaína foi, pelo quarto ano consecutivo, a substância ilícita responsável por 73 por cento das overdoses em Portugal.



A cooperação mais estreita entre as polícias na Europa está a contribuir para o aumento do número de apreensões.