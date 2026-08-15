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Consumo de cocaína cresce em Portugal. Droga entra principalmente por via marítima
A Península Ibérica é a principal porta de entrada de cocaína na Europa. A fiscalização mais apertada e cooperação das polícias europeias desviaram as rotas do norte e centro. O consumo está a crescer em Portugal.
Durante o ano de 2026 foram apreendidas 28 toneladas de cocaína em Portugal, um valor superior ao total apreendido em 2025.
As rotas usadas mudam constantemente e os meios de transporte utilizados também. A droga entra principalmente por via marítima, nos principais portos comerciais de carga do país.
A partir daí, a cocaína é distribuída por via terrestre ou marítima para o resto da Europa, África e até Ásia.
A produção de cocaína na América do Sul aumentou 400% nos últimos nove anos. O número de grupos envolvidos no tráfico é também maior e há mais consumidores.
Em 2024 a cocaína foi, pelo quarto ano consecutivo, a substância ilícita responsável por 73 por cento das overdoses em Portugal.
A cooperação mais estreita entre as polícias na Europa está a contribuir para o aumento do número de apreensões.